Büyük savaş başlıyor!

ATV ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', bu akşam 20.00'de ekrana gelecek 82'nci bölümüyle nefes kesecek. 'Kuruluş Osman'da Geyhatu'ya meydan okuyan Osman Bey, ağabeyi Gündüz Bey'le hesaplaşıyor. Tekfur Nikola'nın canını bağışlayıp kendisi ile birlikte hareket etmeye ikna eden Osman Bey, Geyhatu ve Vezir Alemşah'ın ittifakına karşı harekete geçer. Geyhatu, köşeye sıkıştırdığı Gündüz Bey'den Alpleri ile ordusuna katılmasını ister. Argun Han'ın Türkmen obalarını yakıp yıkmak için yola çıktığını öğrenen Osman Bey, Moğollarla birlikte hareket eden ağabeyi Gündüz Bey'le hesaplaşmaya karar verir ve Şeyh Edebalı'nın tavsiyesini alır.

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