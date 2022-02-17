Salı akşamının galibi Destan

Ekranların fenomen dizisi 'Destan' on birinci bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. #DestansıSevdalar etiketiyle sosyal medyanın zirvesinde yer alan yapım, seyirciden büyük ilgi görerek salı akşamının en çok izlenen dizisi oldu. "Destan" on birinci bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %7,52 reyting ve %17,56 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde %6,77 reyting ve %14,96 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek.

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