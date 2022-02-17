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Haberler Sarmaşık Salı akşamının galibi Destan

Salı akşamının galibi Destan

17.2.2022

Salı akşamının galibi Destan
Ekranların fenomen dizisi 'Destan' on birinci bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. #DestansıSevdalar etiketiyle sosyal medyanın zirvesinde yer alan yapım, seyirciden büyük ilgi görerek salı akşamının en çok izlenen dizisi oldu. "Destan" on birinci bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %7,52 reyting ve %17,56 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde %6,77 reyting ve %14,96 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek.