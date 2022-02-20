FETÖ ve ’Işık Evleri’

Osman Sınav'ın yapımcılığını, Çağatay Tosun'un yönetmenliğini üstlendiği Yalnız Kurt, önceki akşam 4. bölümüyle ekrana geldi. Bölümde, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ve 12 Eylül 1980 darbe dönemindeki örgüt faaliyetlerine değinilirken ilginç diyaloglara yer verildi. Atv'de ekrana gelen dizinin son bölümünde FETÖ'nün bir başka çirkin yüzü daha anlatıldı. 1980 darbesine dikkat çekilirken, FETÖ liderinin (Fettah Dahhak) 'ışık evi' sohbetine yer verildi.

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MEVCUDİYETİNİZİ HİSSETTİRMEYİN

İzmir'de, 1980 yılında öğrenci evi görünümlü bir mekanda yapılan sohbette, genç öğrencilere vaaz veren Dahhak en yakın gördüğü kişilerden olan Hilmi Kopanlı'nın ileride (15 Temmuz 2016) çok önemli bir görev alacağını söylüyor. Dahhak, "Benim iktidar peşinde olduğumu sananlar var. Böyle düşünenler ehl-i dünya ahmaklardır. Ben o kadar küçük şeylerle uğraşır mıyım? İktidar dediğin nedir ki? Daha 20 yaşında onu devireceğimi, yerine başkasını koyacağımı planlamış insanım ben. Beni yolumdan alıkoymak isteyen gafillerin laflarını nazarı dikkate almadım. Bildiğim hak yolda yürüdüm. Sizler de öyle yapacaksınız. Ama Allah'ın inayeti tecelli etti. Dikkatle dinleyin. Huruç harekâtı başladı. Bu yılın sonbaharında, 1980 yılı bitmeden Türkiye yeni bir yola girecek, inşallah. Ülkede yurt binalarının açılması, talebelerin o yurtlarda eğitilmesi, kitap ve dergilerin basılması, öğretmenlerin çoğunluğunun bizim istikametimizde faaliyet göstermesi zaruridir. Yurt dışında kariyer yapan arkadaşlarımız besleniyorlar. O gün geldiğinde bu arkadaşlar el üstünde tutulacak. Her yerde tebliğcimiz, üniversitelerdeki hocalarımız olacaklar. Askeriye ve mülkiyedeki arkadaşlarımız bizim garantimiz. Mevcudiyetinizi hissettirmeden ilerilere gitmek, geleceğimiz açısından çok önemli. Sen Hilmi Kopanlı, çok çalışıp kurmay olacaksın. Günü geldiğinde, seni bulacağız. Sen, o gün belki yalnızca on dakika görevini layıkıyla yerine getirip, kırk yıl sana verilen emeklerin karşılığını ödeyeceksin" diyor.



15 TEMMUZ'DA PANİK YAPMASAYDIK ÜLKEYİ BİZ YÖNETECEKTİK

Yepyeni bir paralel yapıdan bahsedilen bölümde bir başka dikkat çekilen noktaysa 15 Temmuz'da yaşananların anlatıldığı sahne oldu. Kumandan'ın odunluğunda olan Hilmi Kopanlı, 15 Temmuz'da, planları tutsaydı neler olabileceğini anlattı: "40 yıl hazırlık yaptık. Panik yapıp milleti ayaklandırmasak, sakince gece 3'ü beklesek, 16 Temmuz sabahı başka bir ülkede uyanacaktınız. Bu ülkeyi biz yönetecektik. Ama millet izin vermedi. Biz başarısız olunca devre dışı kaldık. Şimdi yeni bir sistem çalışmaya başladı. Biz deşifre olduk. Dahhak'ı bile dinlemez bunlar... 40 yıl daha sürecek yeni bir paralel yapı devreye girdi."