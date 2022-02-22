‘Destan’da geçmişin bütün sırları ortaya çıkıyor

EKRAN yolculuğunu gördüğü büyük ilgi ile zirvede sürdüren 'Destan', atv'de bu akşam 20.00'de yayınlanacak on ikinci bölümüyle yine çok konuşulacak. Dizinin fragmanı yayınlandığı andan itibaren sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Tanıtımda Batuga'nın doğumunun yer alması ve Batuga'nın, Oğuz Han gibi avcunda kan pıhtısı ile doğup bütün dünyayı yönetecek lider olarak müjdelenmesi, izleyicileri heyecana boğdu. Fragman, 'Destan'da geçmişin bütün sırlarının ortaya çıkacağı müjdesi verdi.

SORULAR CEVAP BULACAK

DESTAN'IN merakla beklenen yeni bölümünde Atası Oğuz Han gibi avcunda kan pıhtısı ile doğan Batuga niye sakat kaldı? Yıllarca adsız kalan han oğlu, 'gizli kahraman' anlamındaki Batuga adını nasıl aldı? Aklını kaybetmiş gibi yaptıktan sonra anasını öldüren babasının yüzüne nasıl baktı gibitüm soruların yanıtı bu bölümde yanıt bulacak. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan', salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek