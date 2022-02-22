‘Sinan Akçıl ve Dostları’ ile duygu dolu saatler

Müzisyen, söz yazarı ve şarkıcı Sinan Akçıl'ın hazırladığı yeni projesi 'Sinan Akçil ve Dostları Akustik' büyük ses getirdi. Youtube'da Merzigo Müzik tarafından hazırlanan Deniz Toprak, Erkan Petekkaya, Fettah Can, Merve Büyükçınar, Naide Babaşlı, Serdar Ortaç gibi birçok ünlü ismin konuk olduğu programının çekimleri tamamlandı.

AKUSTİK VERSİYON

Projenin ilk yayınlanacak bölümünde Erkan Petekkaya daha önce seslendirdiği ve büyük ses getiren "Yollar Seni Gide Gide" şarkısının akustik versiyonunu seslendirdi. Sinan Akçıl'ın dostlarını ağırladığı, şarkılarla onlara eşlik ettiği ve her hafta YouTube'da yayınlanacak olan "Sinan Akçıl ve Dostları Akustik"in ilk bölümünün Erkan Petekkaya ile 'Yollar Seni Gide Gide' teaserı, yayına girdiği an itibariyle YouTube videolarda listelere girdi.

ŞENOL KANTÜRK