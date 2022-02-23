Günümüzün gelinliklerini 1920’lerin ruhuyla izlediler

Gelinlik tasarımcısı Yeliz Cengiz, üçüncü solo defilesini özel bir gecede gerçekleştirdi. İtalyanca "evet" anlamına gelen "Si" adlı moda gösterisi, Bayraklı'daki Kürkçü Dükkanı'nda hayata geçirildi. Akif Örük koreografisinde düzenlenen organizasyonda, Rönesans Ajans mankenleri tarafından 17 gelinlik sergilendi.

GELİRİ BAĞIŞLANDI

Gecenin davetiye satışlarından toplanan paralar ve defile öncesi gerçekleştirilen müzayededen elde edilen gelir, çocukların ve gençlerin, eğitim, spor ve sanatta fırsat eşitliğine erişmelerini sağlamak adına çalışmalar yürüten Hayalime Ortak Ol Derneği'ne bağışlandı. İzmirli modacının özel olarak hazırladığı ve açık artırma ile satışa sunulan 2 kıyafet, en yüksek ücretleri veren babası Kenan Cengiz ve iş insanı Ali Değirmen tarafından satın alındı. Yeliz Cengiz'in 4 aylık hazırlık aşamasından sonra düzenlediği geceye, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği üyeleri de destek verdi. Defile sonrası gerçekleştirilen partide, davetliler başarılı modacıyla fotoğraf çektirmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

DÖNEM KIYAFETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

ETKİNLİĞİN en dikkat çekici ayrıntısı ise kadın konukların giydiği kostümler oldu. Genç tasarımcının ricasıyla önceden belirlenen kıyafet konseptine uygun olarak giyinen hanımlar, 1920'lerin modasını yansıtarak ilginç görüntüler oluşturdu. Kimileri ise bu özel gece için kıyafet diktirdi.

ERCAN AKGÜN