Susuz kalmak hastalıklara davetiye çıkarıyor

SU yaşam ve sağlık kaynağımız. Susuz kalmak vücudumuzdaki organlara çok ciddi zararlar veriyor. Örneğin, bağırsaklarda su eksilirse kabızlık meydana gelir ve kolon kanseri olma tehlikesi yaşarız. Vücut su kıtlığı çektiğinde kandaki suyu kullanırsa, yüksek tansiyon hastalığına yakalanırız. Eğer uzun süre su içmezsek, vücut midedeki suyu kullanırsa ülser hastalığına yakalanırız. Vücut su kıtlığı çektiğinde omurlardaki suyu kullanırsa, bel ve bolun fıtığı hastalıklarına yakalanırız. Yine susuz kalma durumunda vücut pankreastaki suyu kullanırsa şeker hastalığına yakalanırız. Vücut su kıtlığı çektiğinde akciğerdeki suyu kullanırsa astım hastalığı kapıda demektir. Eğer ki vücut susuz kalır ve kemiklerdeki suyu kullanırsa romatizmal hastalıklara yakalanırız. Bu nedenle gün içinde sıklıkla su tüketmeliyiz.

DİĞER