Zeytin kansere karşı savaşıyor

ZEYTİN yüzyıllardır kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi. Zeytin aynı zamanda kalp ve damar dostu. İçeriğindeki antioksidanlar kansere karşı koruyucudur. Kötü kolesterolün en büyük düşmanı olarak bilinen zeytin, yeterli tüketimiyle kolesterolü dengede tutmaya yardımcıdır.

DEMİR mineralinden oldukça zengin bir kaynaktır. Kırmızı kan hücrelerinin korunmasını destekler. Ülser sıkıntısı olanlar siyah zeytin tüketerek midelerini rahatlatabilirler. Yaşlılığa bağlı göz hastalıklarından korunmanıza yardımcıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

YER FISTIĞI VİTAMİN ZENGİNİ

YER fıstığı, birbirinden değişik mineraller ve vitaminler barındırmasının yanı sıra, güçlü besin değeri ve kalori etkisiyle kilo almadan sağlıklı bir besin kaynağı tüketme şansı sunuyor. Kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltan fıstık ezmesi de insülin duyarlılığını arttırır ve tip 1 diyabet hastalığına yakalanma riskini düşürür. Açlık hissini ortadan kaldırıp Alzheimer riskini azaltır. Safra kesesi taşına karşı koruyucu etki oluşturan fıstık ezmesi, bağışıklık sistemini de güçlendiriyor.

MİDE DOSTU KUDRET NARI

İÇERİĞİNDEKİ vitamin, mineral, lif ve pek çok element dolayısıyla hastalık önleyici, tedavi edici şifalı bir bitki olan kudret narının, özellikle mide ve bağırsak gibi sindirim sistemi hastalıklarında kullanılması tavsiye ediliyor. Kudret narı mide ve bağırsakta bakteri üremesini önler, sindirim sistemi enfeksiyonlarını tedavi edici özelliği vardır. Antioksidan özelliği ile kan bozukluklarına karşı etkili olan kudret narı, toksinleri temizler. Kudret narı, güneşin zararlı ışınlarından cildi korur. Egzama ve sedef gibi cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan kudret narı, akne tedavisi ve derin cilt enfeksiyonlarına karşı etkilidir.