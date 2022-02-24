AVM için zeytin katliamı yapacaklardı

BALIKESİR'DE yeşil ile mavinin buluştuğu ilçeler, CHP'li Belediyelerin elinde ranta kurban edilmeye devam ederken, yeni bir katliam durduruldu. Burhaniye Belediye Başkanı CHP'li Ali Kemal Deveciler, 24 bin metrekarelik ağaçlık alan AVM için ihaleye çıkarmıştı. Ancak belediye geri adım attı. İbrahim Tatlıses'in kazandığı AVM ihalesi iptal edildi.

Açıklamada, "İhalesi yapılan alışveriş merkezi sözleşmesi idaremizce yeterli rekabet ortamı oluşmadığının değerlendirilmesi ve yer seçimindeki kamuoyunun hassasiyeti göz önüne alınarak iptal edilmiştir. Belediyemizce daha uygun bir yer seçimi tespiti için çalışma yapılacaktır" denildi. Belediye, 28 Aralık'ta ihale yapmış, ihaleyi Tatlıses adına şirket genel müdürü Şule Yazar kazanmıştı. ■ SUAT SALGIN