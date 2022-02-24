  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık AVM için zeytin katliamı yapacaklardı

AVM için zeytin katliamı yapacaklardı

CHP’li belediye geri adım attı, İbrahim Tatlıses’in kazandığı alışveriş merkezi ihalesi iptal edildi

24.2.2022

AVM için zeytin katliamı yapacaklardı

BALIKESİR'DE yeşil ile mavinin buluştuğu ilçeler, CHP'li Belediyelerin elinde ranta kurban edilmeye devam ederken, yeni bir katliam durduruldu. Burhaniye Belediye Başkanı CHP'li Ali Kemal Deveciler, 24 bin metrekarelik ağaçlık alan AVM için ihaleye çıkarmıştı. Ancak belediye geri adım attı. İbrahim Tatlıses'in kazandığı AVM ihalesi iptal edildi.

Açıklamada, "İhalesi yapılan alışveriş merkezi sözleşmesi idaremizce yeterli rekabet ortamı oluşmadığının değerlendirilmesi ve yer seçimindeki kamuoyunun hassasiyeti göz önüne alınarak iptal edilmiştir. Belediyemizce daha uygun bir yer seçimi tespiti için çalışma yapılacaktır" denildi. Belediye, 28 Aralık'ta ihale yapmış, ihaleyi Tatlıses adına şirket genel müdürü Şule Yazar kazanmıştı. ■ SUAT SALGIN