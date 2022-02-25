Tüdanya sesini kaybetti

Türk müziğinin bir dönemine damga vuran isimlerden biri olan Tüdanya, bir süredir kanserle mücadele ediyor. 1983'te ilk albümünü çıkardıktan sonra 1986 yılında 'Seni Sevmeyen Ölsün' parçasıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Tüdanya, uzun yıllar dinlenen arabesk sanatçılarından biri olmuştu. Son yıllarda maddi zorluklar da yaşayan sanatçı, gırtlak kanserine de yakalanınca zor günler geçirmeye başladı. İzmir'de yaşayan ve tedavisine de burada devam eden Tüdanya'nın yardımına Haluk Levent koştu. Yardım toplamak için valilikten onay aldığını duyuran Levent, 'Tüdanya'nın bir eve ihtiyacı var' dedi.

KAMPANYA BAŞLATTI

2020 yılında kalp krizi geçiren arabesk müziğin usta ismi Tüdanya, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Gırtlak kanseri olan ve sesini kaybeden ünlü isim, kötü günler geçiriyor. Maddi-manevi zorluk yaşayan Tüdanya'nın yardımına Haluk Levent ve AHBAP Derneği koştu. Twitter hesabından yardım kampanyası başlattığını duyuran Levent, "Tüdanya! Eski ses sanatçımız. En güzel zamanlarında gırtlak kanseri oldu. Sesini kaybetti, konuşamıyor. Evi oturulmaz halde ve borç içinde. Sağlığı için bir eve ihtiyacı var. Valilik onay verdi" ifadelerini kullandı.

İZMİR FUARI'NIN GÖZDESİYDİ

BERGAMA doğumlu Tüdanya'nın meşhur olduğu yer de İzmir Fuarı. Bir gün İbrahim Tatlıses'in saz ekibi onu dinlemeye gidiyor. Sesini çok beğenip kaset yapmasını teklif ediyorlar. Ancak tek şartları Türk Sanat Müziği değil, arabesk okuması. 1983'te ilk kaseti Sıra Dağlar çıkar. O zamanlar için rekor sayılabilecek 650 binlik bir satış rakamına ulaşır. 1986 yılında yine bir İzmir Fuarı döneminde 'Seni Sevmeyen Ölsün' parçasının bulunduğu albümünü çıkarır. Bu albüm tam 2 milyon satar ve altın çağlarını yaşar. Tüdanya, İzmir Fuarı'nda 11 yıl aralıksız çıkan tek şarkıcıdır.