Koku duyunuzu egzersizle geri getirin

Tüm dünyada etkisini sürdüren Kovid- 19, insan vücudunda ateş, öksürük, halsizlik, vücut ağrıları, baş ağrısı ve nefes almada zorluk belirtilerinin yanı sıra, koku kaybına da yol açıyor. Bu konuda önemli uyarılarda bulunan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Hale Aslan, "Koku ve tat duyusu kaybı bu bulguların öncesinde, sonrasında ya da beraberinde gelişebilir. Koku ve tat kaybı virüsün burunda koku epitelini oluşturan sinir hücrelerine zarar vermesi ya da beyindeki koku merkezinde hasar yapması kaynaklıdır. Yapılan çalışmalar, koku ve tat duyusunda azalmanın daha çok genç yaş grubunda, sigara kullanan kişilerde ve ateş, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, kas ağrısı ve baş ağrısı gibi başlangıç bulgularını gösteren kişilerde daha fazla olduğunu göstermiştir" ifadelerini kullandı.

TESTE GÖRE ÖZEL PLAN

Hastaların test sonuçlarına göre bir tedavi planı çıkardıklarını anlatan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Hale Aslan, koku egzersizinin de son derece etkili bir tedavi yöntemi olduğuna dikkat çekti. Bir takım keskin kokulu ürünleri koklamanın önemine değinen Aslan, "Nane, kekik, kimyon, kahve, karanfil koklamak burunun koku alma duygusunu harekete geçirir. Bunlara ek olarak kolonya da öneriyoruz. Günde birkaç defa 3-4 saniyelik periyotlar halinde egzersizin yapılmasını tavsiye ediyoruz. Hastalarımız düzenli yaptığında koku alma eski haline dönüyor" açıklamasını yaptı.



"YÜZDE 80'İ İYİLEŞİYOR"

KOKU ve tat duyusu kaybının kalıcı olup olmadığı yönünde sorularla sıklıkla karşılaştıklarını ifade eden Prof. Dr. Hale Aslan, "Hastaların yüzde 50'sinde koku ve tat duyusu kaybı yaşanır, yüzde 80'inde ilk 20 gün içinde kendiliğinden iyileşme olur ancak yüzde 20'sinde maalesef bu durum kalıcı olabilmektedir. Sıklıkla karşılaştığımız bir diğer soru ise koku ve tat duyusu kaybının tedavisi olup olmadığı yönünde. İşte burada hastalarımıza birkaç önemli tavsiyemiz oluyor. Hastanın kulak, burun ve boğaz muayenesi ve bir takım testlerinin sonucuna göre ilaçlı tedavi önerilerimiz oluyor" ifadelerini kullandı.

METİN BURMALI