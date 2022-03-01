Hem negatif enerjiden hem de ağrılardan kurtulun

Refleksoloji; el, ayak ve kulaklarda özel noktalara yapılan masajdır. Bu yöntem ilk olarak eski Mısır ve Çin kültüründe bulunmuş. El ve ayak tabanlarınızda tüm bedenin bir haritası bulunduğunu biliyor muydunuz? El ve ayak tabanında vücuttaki her bir

organın noktası vardır. Bu noktalara her baskı yaptığımızda organlarımız harekete geçer ve düzgün çalışır.

YALIN AYAK YÜRÜMEK

Herhangi bir organınızda sorununuz varsa o organınızı gösteren bölgeye masaj yada basınç uygularsanız o organı harekete geçirip iyileştirebilirsiniz. Refleksoloji, uzman doktorlar tarafından yapılması daha uygun olan bir tedavi yöntemidir. Fakat doğru yapılması şartıyla evde kendiniz de yapabilirsiniz. Tedaviyi yönlendirmek için, refleksoloji şeması olan ayak haritaları kullanılır. Uygar dünyadan önce, insanlar da refleksoloji masajı doğal olarak gerçekleşiyordu. Yalın ayak toprakta ve taşta yürünerek bu masaj sağlanıyordu. Bugün ise ayaklarımızı kalın ve sert ayakkabılarla koruyoruz. Bu durum kan dolaşımını zorlaştırıyor. Çok eskiden Çin ve Mısır halkı refleksolojinin tedavi gücünü biliyordu. Bu masaj aynı zamanda zihin ve bedene pozitif enerji vermesiyle de biliniyor.

BUNLARA DIKKAT!

Aşağıdaki rahatsızlık durumlarında ise bir uzmana başvurduktan sonra bu masajı yaptırmakta fayda var: 1. Ayaklardaki dolaşım problemleri, 2. Kan pıhtılaşması veya bacak damarlarında olan iltihaplanma, 3. Gut hastalığı, 4. Ayak ülseri, 5. Mantar enfeksiyonları hastalıkları, 6. Ayaklarınızda açık yaralar olması, 7. Tiroid problemleri, 8. Epilepsi hastalığı, 9. Kan değerlerindeki bazı sorunlar.

FAYDALARI NELERDIR?

ANKSİYETE ve stresi azaltmaya yardımcı olmak,

AĞRI ve acı hissini azaltmayı sağlamak,

VÜCUDUN rahatlamasına yardımcı olmak,

RUHSAL ya da fiziksel nedenlere bağlı uykusuzluk ve yorgunluğu azaltmak,

KRONİK ya da kronik olmayan hastalıklarda uygulanan tedaviyi desteklemek,

DETOKS etkisi yapan lenf dolaşımını hızlandırmak,

KAN dolaşımını ve basıncını düzenlemek,

BAĞIŞIKLIK sistemini uyarmak,

DOLAŞIM, boşaltım, ve sinir sistemini uyarmak,

TOKSİNLERİ azaltmak,

MİGREN ve baş ağrılarının şiddetini azaltmak.