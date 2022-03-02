Kahvenin kanseri önleyici etkisi var

Kahve tüketiminin kanser türleriyle olan ilişkisinin tıp dünyasındaki çalışmalara konu olduğunu belirten Diyetisyen Melisa Karataş, "Genel olarak, Türk kahvesinin tüketimindeki 1 porsiyonluk artış ile kanser riskinde yüzde 3'lük azalma gözlemleniyor" dedi. Dyt. Karataş, kahvenin birçok hastalığı önleyici etkisinin bulunduğunu açıkladı.

TELVESİYLE TÜKETİN

Karataş, "Türk kahvesi, kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası ayrıca sağlığımız için altın kadar değerli. Hele ki telvesiyle içilirse. Sabah kahvaltısından sonra Türk kahvesi içilmesi son derece sağlıklı bir alışkanlık. Kahvede bulunan güçlü antioksidanlar sayesinde antikanserojen etki göstermekte" dedi. Diyetisyen Melisa Karataş, "Çalışmalar incelendiğinde kahve tüketimi mesane, meme, farinks, yanak, kolorektal, endometrial, özofajiyal, hepatoselüler, lökemik, pankreas, prostat kanseri riskiyle ilişkilendirilmiştir. Genel olarak, kahve tüketimindeki 1 porsiyonluk artış ile kanser riskinde yüzde 3'lük azalma gösterilmiştir" diye konuştu.

KALP KRİZİ RİSKİNİ AZALTIYOR

DÜZENLİ kahve tüketiminin kalp damarlarında biriken kalsiyumu azalttığını söyleyen Karataş, "Kahvenin trigliserid seviyesini düşürmeye yardımcı olduğunu ifade ederek, "Günde 2-3 bardak şekersiz kahve içildiğinde şeker hastalığı oluşumu yüzde 25-50 azalarak kan şekerinin yükselmesi engelleniyor" dedi.