Akkız ve Batuga reytinglerde zirveye kuruldu

EKRANLARIN yeni fenomeni 'Destan', merakla beklenen on üçüncü bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu ve gördüğü büyük ilgi ile sosyal medya ve reytinglerde zirvede yer aldı. 'Destan' dokuzuncu bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %7,35 reyting ve %17,02 izlenme payı alarak birinci 20+ABC1 kategorisinde %6,29 reyting ve %13,73 izlenme payı alarak kategorinin en çok izlenen dizisi oldu. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek.

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