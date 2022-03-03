İhracatın yıldızlarına ödül yağdı

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), 2021 yılında gerçekleştirdiği 1 milyar 488 milyon dolarlık ihracata 1 milyar 150 milyon dolarlık katkı sağlayan üyelerini plaketle ödüllendirdi. Kaya İzmir Thermal & Convention'da düzenlenen "2021 Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Yıldızları" ödül töreninde, 77 firmaya ödül verildi.

"ARTIŞ YAŞANDI"

Geçtiğimiz yıl ödül alan 69 firma EHKİB toplam ihracatından yüzde 73'lük bir pay alırken, bu sene ödül alan 77 firma ise yüzde 77.4'lük paya sahip oldu. Bronz kategoride 36, gümüş kategoride 29, altın kategoride 9 ve platin kategoride ise 3 firmaya başarı ödüllerinin verildiği gecede, 2021'in ihracat şampiyonu Sun Tekstil oldu. EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, hazır giyim ve tekstil sektörlerinin 2021 yılında Türkiye genelinde yüzde 24 artışla toplamda 30.4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

ERCAN AKGÜN