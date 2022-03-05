Geride unutulmaz şarkılar bıraktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Türk müziğinin ünlü ismi Akrep Nalan lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın, hayatını kaybetti. Sesiyle, sanatıyla ve güler yüzüyle bilinen Akrep Nalan, Halikarnas, Aşiyan, Karlar Düşer gibi dillere pelesenk olmuş birçok şarkısıyla, sevenlerinde çok derin izler bıraktı... Bodrum Eskiçeşme Mahallesi'nde yaşayan ünlü sanatçı Akrep Nalan, dün sabah saatlerinde evinde hayatını kaybetti.

HASTANEYE YATACAKTI

Füsun Nalan Açın'ın (67) sabah saatlerinde evde hareketsiz yattığını fark eden yardımcısı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Eve gelen sağlık ekibi, sanatçının yaşamını yitirdiğini belirledi. Haberi duyup sanatçının evine gelen komşuları, büyük üzüntü yaşadı. Sanatçının komşularından Özlem Orpak, Açın'ın solunum yetmezliği sıkıntısı olduğunu, pazartesi günü hastaneye yatmayı planladığını söylediğini ifade etti.

Yardımcısının haber vermesi üzerine eve geldiğini anlatan Orpak, "Kalp masajı yaptım ama maalesef hayata döndüremedim. Çok üzgünüm" dedi. Açın'ın hayat arkadaşı Alişan Çiçek de, "Geçtiğimiz Aralık ayında solunum yetmezliği ve bağırsak sıkıntıları nedeniyle yaklaşık üç hafta hastanede kalmıştı. Çok sevdiğim bir değerimi kaybettim" diye konuştu.

AKREP ADININASIL ALDI?

Ünlü şarkıcı bir röportajında, 'Akrep Nalan' adını nasıl aldığını şöyle anlatmıştı: "1978'de hayatımda ilk defa at yarışı oynadım ve 6'lıyı tutturdum. Atın birinin adı Akrep'ti. O sıralarda gazetelerin manşetlerinde 'Akrep Nalan' lakaplı bir hanım vardı. Sanırım çevremdekiler ondan esinlenerek bana 'Akrep' diye hitap etmeye başladılar. Sonra bu lakap üzerime yapıştı kaldı."

SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

ACI haberin duyulmasının ardından sanatçının yakınları, dostları ve sevenleri, sosyal medyadan ünlü oyuncuya veda etti: ■ ESRA EROL: Nur içinde yatsın, ■ EBRU DESTAN: Akrep Nalan'ımızı kaybettik. Nurlar içinde yatsın. Çok tatlı birisiydi, ah Nalan ablam!, ■ YONCA EVCİMİK: Çok üzüldüm. Mekanı cennet olsun, ■ MUSTAFA SANDAL: Mekanın cennet olsun, ■ CENK EREN: Güzel arkadaşım benim. Çok erken oldu. Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun, ■ MELEK BAYKAL: Sevgili değerli Akrep Nalan'ı kaybetmişiz. Mekanın cennet olsun. Kadife sesli kadın. Huzur içinde uyu, ■ FULDEN URAS: Canım Nalan ablam. Mekanın cennet olsun, ■ HATİCE: Büyük ustayı kaybetmişiz. Ah, çok üzüldüm. Mekanın cennet olsun ablacığım. ■ DERYA BAYKAL: Canımın içi, güzel ruhlu. Yaktın, geçtin.

ADEM ÜLKER