Yepyeni bir dizi: “ADI SEVGİ”

PAZAR günlerinin keyifli programı DİZİ TV bu hafta yepyeni bölümü ile yine ilgi çekecek konu ve konuklarıyla ekrana geliyor! atv ekranının sevilen, çok izlenilen dizi ve programları ile ilgili pek çok detay ve özel ana ulaşabileceğiniz Dizi TV her hafta olduğu gibi bu haftaki bölümünde de çok özel dosyaları inceliyor. atv'nin sezon sürprizlerinden "Adı Sevgi" için geri sayım başladı. Başrollerinde Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in yer aldığı dizi 13 Mart'ta izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin başrol oyuncuları ise bu heyecanını Dizi TV'yle paylaştı. Dizi TV 11.15'te atv'de.

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