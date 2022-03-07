Simge’den halay Derya’dan nasihat

İzmir, geçtiğimiz hafta sonu birbirinden başarılı iki şarkıcıyı ağırladı. Farklı ses tonu ve kendine özgü gırtlak yapısıyla dikkat çeken, söylediği şarkılarla hayranlarından tam not alan Derya Bedavacı, Alsancak Berduşşş'ta sahneye çıktı.

"BİRAZ DA BİZ COŞALIM"

Arabesk parçaların ağırlıklı olduğu gecede dinleyicilerini hüzünlendiren İzmirli şarkıcı, "Başkalarının kalbini kırmamak için kim bilir kaç kadeh kırdık. Ama insan yıllar sonra dönüp de geçmişe bakınca kimse için değmediğini anlıyormuş. Kadehleri de sevdiğinizi de kırmayın. Hayatınızı ağız tadıyla yaşayın"

şeklinde nasihat verdi. Bornova Ooze Venue'nin sahnesinde ise Simge Sağın vardı. Ekip arkadaşlarıyla birlikte siyah kostüm giymeyi tercih eden güzel popçu, repertuarında eski ve yeni albümlerindeki çalışmaların yanı sıra bilinen parçalara da yer verdi. Hareketli şarkılarda kadın vokalistlerini yanına çağıran Simge, "Hep dinleyicilerimiz eğleniyor, biz bakıyoruz. Biraz da biz coşalım onlar bizi izlesin" diyerek halay çekip bir güzel kurtlarını döktü. İzmirliler Simge Sağın'la keyifli bir gece geçirdi.

■ ERCAN AKGÜN