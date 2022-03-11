‘Türk Dünyası Büyükleri’ sanatseverlerle buluştu

Oğuz Kağan'dan Mustafa Kemal Atatürk'e 14 Türk dünyası büyüğünün anlatıldığı illüstrasyon sergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) bünyesindeki Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi'nde sanatseverlerle bir araya geldi. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Murat Kara tarafından tasvir edilen sergide Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet gibi büyük önderler, modern tıbba ilham olan İbn-i Sina, Osmanlı'yı eserleriyle ölümsüzleştiren Mimar Sinan, Yunus Emre ve Bektaşi gibi tasavvuf ehli isimler yer alıyor.

İZ BIRAKAN İSİMLER

İlk etapta 9 Eylül 2022'ye kadar açık olacak serginin daha sonrasında ise müzede kalıcı olması amaçlanıyor. Murat Kara, bağımsız yaşama güdüsüyle var oldukları coğrafyalarda egemen topluluklar haline gelen Türklerin insanlık tarihinde iz bırakan bilim insanları, mucitler, mutasavvıflar, çağının ötesinde düşüncelere sahip devlet adamları çıkardığını belirtti.