Bayraklı’nın mandolin orkestrası ayakta alkışlandı

Bayraklı Belediyesi'nin, Devlet Tiyatroları Opera ve Bale Çalışanları Yardımlaşma Vakfı (TOBAV) iş birliğiyle bünyesine kazandırdığı Mandolin Orkestrası ilk konserini verdi. Dünyaca ünlü Şef Gürer Aykal'ın sanat yönetmenliğinde gerçekleşen konser uzun süre ayakta alkışlandı.Türkiye'de bir ilçe belediyesi bünyesinde kurulan ilk mandolin orkestrası olma özelliği taşıyan 'Bayraklı Belediyesi Mandolin Orkestrası' ilk kez seyirci karşısına çıktı. Sanatçılar, birbirinden değerli eserleri Bayraklılı müzikseverler için seslendirdi. Sanatçıların performansı dinleyenleri etkiledi.

'BÜYÜK BİR EMEK VERİLDİ'

ŞEF Lalecan Özay Muzaffer yönetimindeki konserin sanat yönetmenliğini dünyaca ünlü şef Gürer Aykal üstlendi. Aykal, sahneye çıktığı anda sanatseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Bayraklı Belediyesi Mandolin Orkestrası, gecenin finalini İzmir Marşı ile yaptı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Şef Gürer Aykal başta olmak üzere emeği geçenlere ve sanatçılara plaket ile çiçek takdim etti. Ünlü Şef Gürer Aykal, "Dilerim; çocuklarınıza mandolini aşılarsınız. Ben de mandolinle başlamıştım ve mandolinin ayrı bir yeri var. Büyük emekler sonucu ilk konserle burada karşınızda olmak mutluluk verici. Bize bu imkanı sağlayan başkanımız Serdar Sandal'a çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız" dedi.