Sevenlerini kırmadı

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Orhan Gencebay, hayat arkadaşı Sevim Emre ile birlikte objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen Gencebay ve Emre, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere birlikte poz verdiler. Daha sonra alışveriş merkezinde başbaşa yemek yiyen ikili, yemek sonrası alışveriş yapmayı ihmal etmedi. Alışveriş merkezinde çok sayıda hayranının ilgisiyle karşılaşan Orhan Gencebay, sevenlerinin fotoğraf isteğini kırmayarak teker teker hatıra fotoğrafı çektirdi.