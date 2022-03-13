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Haberler Sarmaşık Ciciş Esra'ya çocuga cinsel tacizden 10 yıl hapis

Ciciş Esra'ya çocuga cinsel tacizden 10 yıl hapis

13.3.2022

Ciciş Esra’ya çocuga cinsel tacizden 10 yıl hapis
GEÇTİĞİMİZ yıl Muğla'nın Bodrum ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel tacizde bulunan, 'Cicişler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy, 10 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı, hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Esra Ersoy, geçtiğimiz yıl Bodrum'da 13 yaşındaki S.B'nin yalnız olduğu sırada evine girdi ve uyuşturucu alarak cinsel tacizde bulundu. S.B, Ersoy'un ilişki teklifine karşı çıktı ve iterek uzaklaştı. Edinilen bilgiye göre, S.B annesine olayı anlattı. Aile karakola gidip şikayetçi oldu. Bodrum Başsavcılığı, Ersoy hakkında 'çocuğun cinsel istismarı ve tehdit' suçlamasıyla dava açtı. Davanın karar duruşması dün görüldü. Mahkeme Ersoy için yakalama kararı çıkardı. ■ ADEM ÜLKER
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