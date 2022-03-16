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Esra Erol 27 yıllık hasreti bitirdi

Bbir yaşında Çocuk Esirgeme Kurumu’na bırakılan Murat Kalkar’ın yaşadıkları izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Hiç görmediği annesini bulmak için Esra Erol'dan yardım isteyen Kalkar'ın hayali gerçek oldu. Anne - oğulun canlı yayında kavuşması izleyicilere de duygusal anlar yaşattı

16.3.2022

Esra Erol 27 yıllık hasreti bitirdi

Hafta içi her gün birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da programının önceki günkü canlı yayınında büyük bir kavuşma gerçek oldu. Programa katılan 27 yaşındaki Murat Kalkar, hiç görmediği annesi Asiye'yi bulmak istediğini söyleyerek Esra Erol'dan yardım istemişti.

BABASI VEFAT ETTİ
Henüz bir yaşındayken babasının vefat ettiğini, annesi Asiye'nin ise kendisini Hatay Çocuk Esirgeme Kurumu'na verdiğini dile getiren Murat Kalkar'ın yaşadıkları herkesi gözyaşlarına boğmuştu. 2016 yılında gelen bir mektupla annesinden haber alan Murat, "Anneme kavuşamadım. Yardım edin. Onu bulmak istiyorum" dedi.

Kısa süre içerisinde anneyi bulan Erol, anne ve oğlunu canlı yayında kavuşturdu. Oğlu, gelini ve 5 aylık torunu ile ilk kez bir araya gelen Asiye Hanım'ın hikayesi izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

HEYECANDAN FENALAŞTI
OĞLUNU karşısında gören anne Asiye Hanım heyecanına yenik düşerek fenalaştı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kendine gelen Asiye Hanım 27 yıl sonra ilk kez canlı yayında oğluyla kucaklaştı

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