Romatizma hastalarına faydalı diyetler

Romatoid artrit ya da halk arasında bilinen adıyla romatizma, birçok eklemi aynı anda tutabilen, eklemlerde şişlik ve hassasiyete neden olup kronik ilerleyen sistemik iltihabi bir otoimmün hastalık. Romatoid Artriti olan hastalarda görülen birçok etki, kişinin beslenme durumunu da olumsuz etkilemekte, beslenmeyle ilişkili sorunlara yol açmaktadır.

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez, romatizma hastaları için önemli beslenme uyarılarında bulundu: Romatoid artrit hastalığının semptomlarını azaltmaya yönelik farklı diyet çeşitleri denenmiş. Romatoid artritte en sık uygulanan diyet çeşitleri arasında: Vejetaryen ve Açlık Diyetleri, Akdeniz Diyeti, Eliminasyon Diyeti yer alıyor.

MUTLAKA BİR UZMANA DANIŞILMALI

HASTALARIN diyet yaparken bir uzmana danışmaları çok önemli. Vejetaryen diyetinin hastalık üzerinde olumlu etkileri olduğuna inanılır fakat bu konuda net bir kanıt yoktur. Vegan diyeti hayvansal ürünleri içermeyip düşük miktarda kolesterol içerirler. Çalışmalarda fermente ve filizlenmiş gıdalardan oluşan diyeti uygulayan hastaların yüksek antioksidan seviyeleri saptanmış. Açlık diyetleri, enerji içeriklerinin sınırlılığından dolayı kısa bir süre yapılabilir. Yapılan bir çalışmada, hastalar 10 gün yarı aç bırakılmış ve normal beslenmelerine geçme aşamasında semptomların artmasına neden olacak gıdalar diyetten çıkarılmış. Çalışma sonucunda romatoid artritli hastaların eklemlerinde sabah tutukluğunun azaldığı ve kavrama güçlerinde iyileşmeler olduğu görülmüş.

AKDENİZ DIYETI

Akdeniz diyeti temel yağ kaynağı zeytinyağı olan yeşil yapraklı sebzeler, meyveler, tam tahıllar, baklagillerin yüksek miktarda; yumurta, süt ürünleri, balık ve kümes hayvanlarının orta düzeyde; kırmızı et ve ürünlerinin az sıklıkta tüketilmesini öneren bir diyet modeli olarak tanımlanır. Akdeniz diyeti romatoid artrit üzerindeki olumlu etkilerini, taze sebze ve meyvelerdeki antioksidan vitaminler, balıktaki iltihaplanmayı önleyen omega-3 çoklu doymamış yağ asitleri ile zeytinyağındaki oleik asit, E vitamini ve karotenler gibi antioksidan içeriği sayesinde göstermektedir. Akdeniz diyeti, doymamış yağ asitleri ve diyet lifinden oldukça zengindir. Diyet, vücuttaki iltihaplanmayı baskılayarak eklem ağrılarını azaltır.

ELİMİNASYON DİYETİ

ROMATOİD artrit hastalarında eliminasyon diyetleri, önerilen bir ya da daha fazla yiyeceğin diyetten çıkarıldığı diğer bir tedavi alternatifi Eliminasyon diyetlerinde 2, 3 ya da 4 hafta boyunca hastanın sürekli olarak tükettiği gıdaları diyetten çıkartarak semptomlardaki iyileşme gözlemlenir. Elimine edilen gıdalar daha sonra diyete teker teker saf haliyle yeniden eklenir ve semptomlar üzerine etkileri takip edilir. Semptomları kötü etkileyen yiyecekler genelde kırmızı et, baharat, unlu yiyecekler, turunçgiller, çikolata ve alkol olarak bilinir