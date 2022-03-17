Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan'dan önceki son manevi durak olan Berat Kandili'nde atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Ramazandan önceki bu son manevi durakta eller günahların affı için semaya kaldırılacak. Bu gece yalvarış ve yakarışlar yüce Mevla'yadır. Onun sonsuz affından, sınırsız merhametinden faydalanma zamanıdır. Bu gece mağfiret dileyenlerin, rızık isteyenlerin kurtuluş dileyenlerin gecesidir. Bu gecenin önemi, bu gece yapılması gereken ibadetler ve hatimlerin kabulü duası Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun gönüllere hitap eden üslubuyla Berat Kandili özel yayını atv ekranlarında. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel bu akşam 00.20'de atv'de.

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