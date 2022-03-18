Bu besinler hafızayı güçlendiriyor

Beslenme psikiyatristi ve beyin uzmanı Harvard Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi Dr. Uma Naidoo, beynin kapasitesini en iyi şekilde kullanmayı sağlayacak bazı özel gıdalar bulunduğunu belirterek, bu besinlerle beynin tam kapasite çalışmasının sağlanabileceğini belirtiyor.

ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLİ

Yüzlerce hastadan edindiği deneyimlere göre beynin iyi çalışmasını sağlayan yiyecekleri insanların yeterince tüketmediğini söyleyen Dr. Naidoo'ya göre bu ürünleri beslenmenize katarak hafızanızı güçlendirebilirsiniz.

İşte Dr. Naidoo'ya göre beyin için en faydalı 6 yiyecek:

1. BAHARATLAR: Lezzet katmanın yanında baharatlar antioksidan özelliğe sahiptir. Baharatlar serbest radikaller adı verilen zararlı bileşiklere karşı mücadele eder. Zerdeçal ve safran bunlar arasında en önde gelenlerden

2. FERMENTE YİYECEKLER: Ayran, yoğurt ve turşu, ülkemizde de sevilerek tüketilen fermente ürünlerdendir. Fermente gıdalar hayvanlarda beyni korumakta, hafızayı geliştirmekte ve bilişsel düşüşü yavaşlatmaktadır.

3. BİTTER ÇİKOLATA: Bitter çikolata harika bir demir kaynağıdır. Demir, aynı zamanda kendinizi iyi hissetmenizde etkili kimyasalların sentezini kontrol etmeye yardımcıdır.

4. AVOKADO: Önemli yağlar içeren avokado, beynin normal çalışması için oldukça önemli olan magnezyumu yüksek miktarda içerir.

5. KURUYEMİŞLER: Kuruyemişler, beynin iyi çalışması için ihtiyaç duyduğu sağlıklı yağları, vitaminleri ve mineralleri büyük oranda içerir.

6. YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER: E vitamini, karotenoid ve flavonoidleri içeren yeşil yapraklı sebzeler, bilişsel düşüşe ve bunamaya karşı da etkili koruyucudur. Yeşil yapraklı sebzeler, aynı zamanda iyi bir folat kaynağıdır. Vitamin B9'un doğal formu olan folat, kırmızı kan hücresi oluşumunda önemlidir.