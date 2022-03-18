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Haberler Sarmaşık Türk hekimlerinin tedavisi literatüre girdi

Türk hekimlerinin tedavisi literatüre girdi

18.3.2022

Türk hekimlerinin tedavisi literatüre girdi

KULAK Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aytuğ Altundağ ve ekibi tarafından Kovid-19 sonrası görülebilen, kokuları olduğundan farklı algılama (parosmi) hastalığı için geliştirilen 'modifiye koku egzersizi tedavisi' dünya tıp literatürüne girdi.

YURTDIŞINDA UYGULANIYOR
PROF. Dr. Aytuğ Altundağ, "Amerika'da pek çok klinik, bizim kullandığımız metodu uyguladıklarını söyledi. Bizim için sevindirici bir gelişme" dedi. Prof. Dr. Altundağ, tedavide baharatlı, meyvemsi, çiçeksi ve reçineli kokular kullandıklarını aktardı.

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