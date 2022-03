Bugün Dünya Mutluluk Günü!

Birleşmiş Milletler tarafından 2012 senesinde kabul edilen Dünya Mutluluk Günü, her yıl 20 Mart gününde ABD başta olmak üzere tüm dünyada renkli bir şekilde kutlanıyor. İnsanların mutluluk fikrini hatırlamaları ve farkındalık oluşturmaları için kabul edilen bu özel günde Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan Mutluluk Tasarımcısı Gizem Dağ, "Her birey harika ve eşsizdir ve her bireyin üzerinde düşülmeye değer bir senaryosu vardır" dedi.

"İYİ ANLARI ÇOĞALTIN"

"Kendimizi ne kadar seviyoruz? Gereken sevgiyi ve özeni koşulsuzca verebiliyor muyuz? Bize nelerin iyi geldiğini biliyor muyuz ve bunları ne sıklıkla uyguluyoruz? Hayatı doyasıya yaşasaydık dünyamızda neler değişirdi?" sorularını sorduktan sonra mutluluğun tasarlanabileceğini söyleyen Dağ, "Mutluluk, tüm koşullara rağmen bize iyi gelen şeyleri yapma halidir" diye konuştu.

2005 yılından bu yana bu konuda çalışan Dağ, mutluluk konusunda şu mesajı verdi: "Olumsuz durumların karşısında umudumuzu kaybetmeden ve iyi hissettiğimiz anları çoğaltarak ve yaşam sevincimizi artırarak mutluluk seviyemizi yükseltebiliriz. Her bireyin mutluluğu kendisine özeldir ve bunu sadece hatırlaması gerekir. Elbette tasarlanabilir ve öğrenebilir bir haldir mutluluk. Mutluluk yolculuğu da; bireyin kendi yaşam senaryosundaki engelleri ve fırsatları görebilmesi, yapabileceklerinin yol haritasını çizerken, yapamayacaklarını kabullenmesi, hayata karşı umudunu ve motivasyonunu taze tutarken seçimlerinin sorumluluğunu üstelenebilme konusunda cesaretlenmesine destek olmayı hedefler." ■ MERT ALPDÜNDAR