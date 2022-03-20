Vatan hainleri iş başında!

atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Yalnız Kurt, önceki akşam 8'inci bölümüyle ekrana geldi. Dizi, sosyal medyada da #KurtKapanı etiketiyle çok konuşuldu. Hain terör örgütü FETÖ'nün yıllar içinde devletin çeşitli kademelerine nasıl sızdığının anlatıldığı yapım, bu hafta da hava savunma sanayii ile ilgili çalışmaları engellemeye çalışan çeşitli güçlerin ve ordu içine sızan hainlerin yaptıklarını konu edindi.

TİTANYUM KABLOLAR

Hava Savunma sanayiinin "Yıldırım Projesi" için büyük destek veren ve bu nedenle şehit edilen Sezai Paşa yerine getirilen FETÖ'cü Ulvi Karasoy, karargah imamı Akın Astsubay ile birlikte titanyum kablo tedarikinin neresi için yapıldığını araştırmaya devam eder. Akın Astsubay, Ulvi Karasoy'la konuşur ve bir firmanın titanyum kablolar için teklif gönderdiğini söyler. Ulvi Karasoy, F serisi 1 dolarını gösterir ve o paranın bu dünyada ve öbür dünyada alamayacağı hiçbir şeyin olmadığını konuşurlar.

FABRİKAYI PATLATACAKLAR

Yıldırım Projesi'nin gizlice yürütüldüğü Selçuklu Alüminyum Fabrikası'na gelen Ulvi Paşa, Sezai Paşa'nın tedarik malzemesinde sorun çıktığını söyler Gündüz Selçuklu'ya... Ayrıca özel üretim titanyum kablo geldiğini, pompa üretilen bir yerde titanyum kablo ihtiyacının nereden olduğunu sorar. Başından beri Ulvi Paşa'ya kuşkuyla yaklaşan Gündüz Selçuklu, Ar-Ge departmanında yeni ürünler geliştirdiklerini, bu nedenle kullandıklarını anlatır. Ulvi Paşa fabrikadan ayrılıp aracına binince, FETÖ'cü bir diğer hain Akın Astsubay'a Yıldırım Projesi'ni burada çalıştıklarını söyler. Kumandan'ı arayan ve kabloları kabul ettiğini söyleyen Gündüz Selçuklu ise şüphelerinde ne kadar haklı olduğunu anlar, çünkü Kumandan'ın kurduğu cümle her şeyi özetler:

CENNET VAADIYLE KANDIRDILAR

ALTAY ise Mira'nın verdiği görev üzerine gittiği hapishanede tanıştığı FETÖ'nün Orta Doğu imamından hesap sorar. Önceki bölümde 1 dolarını elinden aldığı Burhan'a, "Nasıl vatana ihanet edersin, nasıl inanırsın bunlara" diye soran Altay'ın aldığı cevap bir o kadar ilginçtir: "Cennete gitmek için..."