Ekol’den gurur gecesi

2007 yılında KBB uzmanı Op. Dr. Mehmet Baz tarafından Ekol Sağlık Grubu, kuruluşunun 15'inci yılını ve 14 Mart Tıp Bayramı'nı Kaya İzmir Thermal & Convention'da kutladı.

TECRÜBELİ HEKİM KADROSU

Ekol Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Mehmet Baz ve eşi Figen Baz'ın ev sahipliğinde düzenlenen gecede, Cenk Eren ve İzmir'in başarılı topluluğu Tepecik Senfoni Orkestrası sahne aldı. Organizasyona katılan yaklaşık bin kişi, dans ederek doyasıya eğlendi. Op. Dr. Mehmet Baz, "2007 yılında, Türkiye'nin ilk KBB hastanesini İzmir'e kazandırdık. Kısa süre sonra estetik ve plastik cerrahi, üroloji, genel cerrahi, kardiyoloji, nöroloji, göz, beyin ve sinir cerrahisi, ortopedi ve travmatoloji, göğüs hastalıkları, psikiyatri, dahiliye, çocuk sağlığı ve hastalıkları, gastroenteroloji, kalp damar cerrahisi, dermatoloji, ağız ve diş sağlığı gibi branşları ekledik. 100 kişilik uzman hekim kadromuzla sağlık hizmeti vermeye devam ediyoruz. Ekol Hastaneleri'nin bugüne gelmesine katkı sağlayan tüm meslektaşlarıma ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

PLAKETLERI VERILDI

Kutlama buluşmasında ayrıca, Ekol Sağlık Grubu'nda 10 yıl ve üzeri görev yapan hekimler ile çalışanlara, Ekol Hastanesi 2021 yılı hemşirelik hizmetleri kurum içi eğitim sınavında başarılı olan hemşirelere ve 2021 yılı kariyer.net insana değer ödülünü alan insan kaynakları müdürü ve ekibine teşekkür plaketleri verildi.