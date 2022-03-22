Alaçatı Ot Festivali için geri sayım başladı

ÇEŞME Belediyesi tarafından düzenlenen Alaçatı Ot Festivali, bu yıl on birinci kez 24-27 Mart tarihleri arasında düzenlenecek. Birbirinden leziz etkinlikleri, sokaklara yayılan mis gibi kokuları ile önemli dünya festivalleri arasında yer alan festival bu yıl da konserler, sergiler, söyleşiler, yarışmalar ve atölyeleri ile milyonları ağırlayacak. Dünyaca ünlü şeflerin jüri olarak katılacağı festivalin bu yılki ana teması "Labada" otu. Festivalin ilk gününde Senfoni Orkestrası şefi Tolga Taviş'in sunumuyla Zeytin'e Saygı Gecesi düzenlenecek.

DOĞULU SAHNEDE

FESTİVALİN kurucularından Ayhan Sicimoğlu ve Tülin Onaner'in katılımıyla gerçekleşecek Festival Korteji 25 Mart Cuma günü yapılacak. Ardından Ayhan Sicimoğlu & Latin All Star konseri gerçekleşecek. Festivalin üçüncü gününde ise, Çağla Şıkel'in sunacağı, 'En güzel yemek yarışması' ile 'En çok çeşit ot toplama yarışması' yapılacak. Türk Pop Müziği'nin önemli isimlerinden Kenan Doğulu da Alaçatı Ot Festivali kapsamında Çeşmelilerle buluşacak. 27 Mart Pazar günü sona erecek festivalin son gününde ise Alaçatı Ot Festivali balonları ve minik karakılçık buğday tohumu dağıtımı eşliğinde Uninvited Jazz Band sokak çalgıcıları ile kapanış yapılacak.