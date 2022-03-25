24 yıl önce terk ettiği kızını ekranda arıyor!

İzlenme rekorları kıran program Esra Erol'da ekibi, bu kez bir anneyi kızına kavuşturmak için çalışıyor. 25 Eylül 1998'de İstanbul Büyükçekmece'de bir parka bıraktığı kızı Burcu'yu arayan anne Zeynep, eşinin sorumsuz bir kişi olduğunu ve çocuğuna bakmakta zorlandığı için parka bıraktığını söyleyerek çok pişman olduğunu ifade etti. Zeynep Hanım, canlı yayında yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırttı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Çocuğunu parka bıraktıktan sonra onu bulan kişiyi takip ettiğini, karakoldan çıktıktan sonra da kendisiyle görüştüğünü söyleyen anne, aynı kişiyle bir süre sonra evlendiğini ve 2 çocuk sahibi olduğunu itiraf ederek izleyicileri şoke etti. "Kızım benden nefret de etse, ben kızımı görmek istiyorum" diyen anne, canlı yayında gözyaşlarına hâkim olamadı. "24 yıldır çektiğim azap bitsin, kızımı bulmak için bana yardım edin. Yalnız olmadığını ve kardeşleri olduğunu bilsin" diyen acılı anne, deneyimli sunucu Esra Erol'dan destek istedi.