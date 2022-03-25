Yıldırım Projesi tehlikeye giriyor!

ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Yalnız Kurt, 9. bölümünde yine nefesleri kesecek. Fettullahçı terör örgütünün devlet içine nasıl sinsice sızdığını anlatan dizide bu akşam olaylar şöyle gelişecek: Altay yaptığı plan gereği Nazar'ı hapishaneden kaçırmış ama Nizam tarafından vurulmuştur. Nizam'ın Altay'ı yaralaması Mira'yı oldukça sinirlendirir.

Normal şartlarda iz bırakmamak adına öldürülmesi gereken birine Mira'nın fazladan ilgi göstermesi Nizam'ı şaşırtır ve Mira'nın Altay'a karşı zaafı olduğundan şüphelenmeye başlar. Hapishaneden kurtulan Nazar yeni görevini Mira'dan öğrenir. Yıldırım Projesi'ni imha edecektir. Nazar'ın görevini yerine getirebilmesi için projeyi kendi gözleriyle görmesi gerekmektedir