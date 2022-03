Bahar alerjisine karşı önleminizi alın

Mart ayı soğuğuyla hala içimizi ısıtamasa da yavaş yavaş alerjik semptomlarla baharın etkileri de gelmeye başladı. Ohio Eyalet Üniversitesi Wexner Tıp Merkezi'nde alerji ve immünoloji bölümünde klinik yardımcı doçent olan Dr. Monica T. Kraft, alerji mevsiminin eskiden olduğundan daha erken gelebileceğini söyledi. Mevsim geçişlerinde doğada uçuşan polenler, çeşitli otların türemesi ve güneşin etkilerinin daha fazla hissedilmesi nedeniyle alerjik reaksiyonlarda artışla karşılaşmaktayız. Beslenme hemen hemen her konuda olduğu gibi alerjinin seyrinde de büyük önem teşkil etmektedir. Sizler de besin seçimlerinize dikkat ederek ve sizler için hazırladığımız önerileri uygulayarak bu dönemi daha rahat geçirebilirsiniz.

BELİRTİLERİ TETİKLEYEBİLİR

Bahar alerjisi dışında besin alerjileriniz varsa bu dönemlerde bu besinlere karşı daha dikkatli olmalısınız çünkü alerjik besinler bahar alerjinizin daha fazla tetiklenmesine neden olabilir. Başlıca alerjen besinler arasında inek sütü, yumurta, balık, yer fıstığı, kuruyemişler, kabuklu deniz ürünleri, soya, buğday, bakliyatlar ve susam yer alır. Bahar dönemlerinde, alerji belirtilerinin artmasına karşı bu besinlerin kontrollü tüketilmesi gerekir.

BUHAR TERAPİSİ YAPILABİLİR

Eğer tıkalı burun ve zor nefes alma gibi şikayetler varsa ılık su dolu bir kasenin üzerine başı eğip üstünü bir havlu ile kapatarak buhar terapisi yapmak alerji belirtilerini hafifletebilmektedir. Suyun içine 1-2 damla mentol, okaliptüs, lavanta veya nane yağlarının damlatılması da solunum problemlerinin rahatlatılmasına yardımcı olabilmektedir.

AYVA VE EKİNEZYA ÇAYI

Paketli ürün ve kimyasalların kullanımı vücudun katkı maddelerine maruz kalması ve bunlarla alerjik reaksiyona girmesi demektir. Sadece tüketilen besinlerde değil, kullanılan her üründe en doğalı tercih edilmeli. Yeterli sıvı vücut nemini arttırarak, burundaki mukozayı inceltir ve rahat nefes almayı sağlamaktadır. Sıvı alımını desteklemek için ayva çayı, ekinezya çayı, portakal çayı, kuşburnu çayı, ballı süt, ıhlamur gibi içecekler tercih edebilir. Yeşil yapraklı sebzeler, çilek, yaban mersini, limon gibi C vitamininden zengin besinler her gün tüketilmelidir. Yapılan çalışmalar C vitamininden zengin beslenen bireylerin alerjik rinit semptomlarının azaldığını göstermektedir. Ayrıca A vitamini öncüsü, betakaroten kaynağı besinlere öğünlerde yer açılmalıdır. Beta karotenler, bağışıklık sistemini güçlendirerek dolaylı yoldan mevsimsel alerjiye fayda sağlamaktadır. Genellikle sarı, turuncu renkli meyvelerde ve yeşil yapraklı sebzelerde A vitamini bol miktarda bulunmaktadır. Kuersetin mevsimsel alerjilerin kaynağı olan histamin maddesinin oluşumunu engelleyerek, burun tıkanıklığının açılmasına yardımcı olmaktadır. Kuersetinden zengin besinlere soğan, biber, kızılcık, elma, yaban mersini, çilek, kara lahana, brokoli, ahududu örnek verilebilir.

BOL BOL ANANAS TÜKETİN

Ananas bromelain adlı iltihap önleyici bir enzim içermektedir. Bu enzim burun şişkinliği ve kızarıklığını azaltıp, mukus tabakasının incelmesini sağlayarak nefes almayı kolaylaştırmaktadır. Omega-3 alerjiye karşı bağışıklık sistemini geliştirmektedir. Balık, anti-inflamatuar özellik gösteren omega-3 yağ asitlerinin önde gelen kaynaklarındandır. Ayrıca keten tohumu, chia tohumu ve semizotu da bitkisel omega- 3 kaynaklarındandır. Kurkumin güçlü bir antioksidan, şişkinlik-kızarıklık- iltihap giderici bir bileşiktir. Burun mukozasındaki damarları büzerek mukozada şişkinliği gidermeye ve alerji belirtilerini azaltmaya yardımcı olmaktadır. Zerdeçal kurkuminden zengin bir baharattır. Yemeklere, çorbalara, salata soslarına ilave edilerek alerjik durumlarda zerdeçaldan faydalanılabilir.

POLENLERE MARUZİYETİ AZALTMAK İÇİN ÖNERİLER

1) Polenlerin yoğun olduğu sabah saatlerinde, kuru ve rüzgarlı havalarda zorunlu değilse dışarı çıkılmamalı. Çıkmak gerekirse de maske ve güneş gözlüğü kullanmak ihmal edilmemelidir. Eve gelindiğinde duş alınmalı ve kıyafetler değiştirilmelidir. Çamaşırlar evde kurutulmalıdır. 2) Polen mevsiminde spor için kapalı alanlar tercih edilmelidir. Açık havada spor yapmak istenilirse sabah 9'dan önce ve akşam 7'den sonraki zamanlar tercih edilmelidir. 3) Polenlerin yoğun olduğu saatlerde kapalı alanlarda kapı ve pencereler açılmamalı. 4) Çimn biçildiği ortamlardan uzak durulmalı. 5) Sigara içilmemeli ve sigara içilen ortamlardan uzak durulmalıdır. 6) Uyurken yüksek yastık tercih edilmelidir.