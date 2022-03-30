Magazinin devleri kapıştı

Yeşilçam'ın ünlü ismi Cüneyt Arkın'ın hayatını anlattığı "Benim Kahramanım Türk Halkıdır" kitabı magazin dünyasını karıştırdı. Arkın'ın yakın arkadaşı Kemal Sunal ile hiç sevmedikleri "Arap'tan yürüttüğü şarkılarla bir anda meşhur olmuş bir arabeskçi" diye söz ettiği arabeskçinin Orhan Gencebay olduğu ileri sürüldü.

Kitaptan dikkat çeken bu bölümlerin medyaya yansıması Orhan Gencebay ve hayat arkadaşı Sevim Emre'yi çileden çıkardı. Bir magazin programına telefonla bağlanan Orhan Gencebay ve Sevim Emre bu iddialara yanıt verdi.

Kitabı henüz okumadığını söyleyen Orhan Gencebay 'Kitabı daha okumadım. Sadece yalan dolan olduğunu görüyorum ve okumaya gerek duymuyorum. Cüneyt Arkın'a hayret ediyorum; ben ona ne yaptım ki bana böyle iğrenç davranıyor böyle yalan söylemlerde bulunuyor. Ben filmlerini çok severek izlediğim sevgili, rahmetli Kemal Sunal ile hiçbir zaman yan yana dahi gelemedim maalesef' dedi

KİTABI TOPLATACAĞIZ

SEVIM Emre'nin tepkisi ise daha sert oldu: 'Avukatla konuştum hukuki olarak o kitabı toplattıracağız. Saygısızlığı hazmedemem böyle bir haberi hazmedemem Orhan Gencebay gibi bir değeri kitabının reklamını yapmak için hiç kimse kullanamaz. Müsaade etmiyorum' sözleriyle isyan etti.