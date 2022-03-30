Osman Bey İnegöl kapılarını açmaya kararlı

ATV ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünde Osman Bey, kıyasıya çarpıştığı maskeli düşmanını elinden kaçırır. Söğüt'teki patlama da ağır yaralanan Şeyh Edebalı ayrıca zehirlenmiştir. Karanlıktaki düşmanlarını açık etmek için Osman Bey, Gündüz Bey ve Ayşe Hatun üzerinden büyük bir oyun kurmuştur. Herkes Turgut Bey ve Kosses'in, Osman Bey'e düşman olduğuna inanmaktadır. Bütün yaşananlara rağmen Osman Bey İnegöl'e giden kapıları tek tek açmakta kararlıdır. Bunun için ilk hedefi İnhisar Kalesi'dir.

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