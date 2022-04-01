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Haberler Sarmaşık Kurdoğlu takipte

Kurdoğlu takipte

1.4.2022

Kurdoğlu takipte
FETULLAHÇI terör örgütünün karanlık yüzünü anlatan atv dizisi Yalnız Kurt, bu akşam 10. bölümüyle ekrana geliyor. Nazar, Yıldırım Projesi'nin yerini tespit etmiştir ve sırada projeyi imha planı vardır. Altay ise bir gölge gibi peşindedir. Uzaktan süreci yöneten Kumandan, Çerkez ile Altay'a gerekli talimatları vermiştir. Nazar'ı takipte olan Altay ona engel olabilecek mi? Doğan Viking ile ne görüşecek? Eve dönen Sare'yi bekleyen sürpriz ne? Gündüz, Yıldırım Projesi'ni tüm dünyaya açıklayabilecek mi, yoksa Nazar ondan önce mi davranacak? Tüm bu sorular, bu akşamki bölümde yanıtını bulacak.
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