Şükriye Tutkun’dan Beren Saat’e: Amerika değil miydi senin vatan!

BEREN Saat, 'EKO İklim Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'nda yaptığı konuşmayla tepki almaya devam ediyor. Oyuncu Saat'in "Öğrencilik dönemimde başörtüsünün üstüne peruk takmak zorunda kalan sınıf arkadaşlarım oldu ve geçen yıllar içinde eğitim eşitliğinin sağlanmasına hepimiz çok sevindik. Fakat sonrasında 'kadının giysisi siyasete malzeme yapılıyor, eğitim sistemimiz geriliyor, kadın bakanlığı kapatılıyor, kadınlar haklarını sistematik bir şekilde kaybediyor' diye rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde 'köprülere, yollara bak ne kadar iyi çalışılıyor' cevabını aldık." sözlerine türkücü Şükriye Tutkun da sessiz kalmadı.

YERLİ DALLAS'IN BİHTER'İ...

TUTKUN, sosyal medya paylaşımında "Toplumun ahlakını bozan yerli Dallas'ın Bihter'i, dakikalarca tecavüze uğradığı sahneleri ile haftalarca gündemde kalan tecavüzü alkolü özendiren Fatmagülün Suçu Ne dizisinin başrolü #BerenSaat gülümseyerek kadın haklarından bahsetmiş. Ne alaka hem Amerika değil miydi senin vatan!" ifadelerini kullandı.