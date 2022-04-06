Bella Hadid’in Ramazan paylaşımı duygulandırdı

Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid, Ramazan ayıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İslam dünyasının gönlünü fethetti. "Müslüman kardeşlerimin Ramazan'ı mübarak olsun" diyen güzel model özellikle savaşta hapsedilen ve savaşta olan Müslümanlar için dua ettiğini belirtti. 25 yaşındaki hodel, Müslüman arkadaşı dünyaca ünlü şair Mustafa The Poet'i etiketleyerek Ramazan'ın başlamasını kutladı. Tutuklu ve saldırılara maruz kalan Müslümanların oruçlarını daha huzurlu bir ortamda açmaları için dua eden Filistin asıllı Amerikalı Bella Hadid, sözlerini 'Selamünaleyküm' diyerek bitirdi. Hadid'e kız kardeşi Gigi Hadid ve milyarder babası Mohammed Hadid'ten de destek geldi

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