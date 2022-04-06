Yoğurtçunun Oyun Havaları Grammy’den ödülle döndü

Besteci Erberk Eryılmaz'ın eserlerinden oluşan 'Dances of The Yogurt Maker' (Yoğurtçunun Oyun Havaları) isimli albümün yapımcısı, Amerikalı ses mühendisi Judith Sherman, 64'üncü Grammy Ödülleri'nde 'Yılın Yapımcısı' ödülünün sahibi oldu. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi İcra Sanatları Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi, besteci Erberk Eryılmaz, emeklerinin dünyanın bir ucunda ödüle layık görülmüş olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

'TEŞEKKÜRLERİMİ İLETTİM'

Müzisyen Erberk Eryılmaz, "Yaptığımız içimize dönük bir iş aslında. Bunların uzaklara gidiyor olması tabii ki beni çok mutlu etti" dedi. Albümdeki eserleri geleneksel Türk müziğinden ilham alarak hazırladıklarını hatırlatan Eryılmaz, "Geleneksel müziğimizdeki tınıları yirmi birinci yüzyıla aktarmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı. Eryılmaz, ödül töreninin ardından yapımcı Sherman ile albümde beraber çalıştığı Carpe Diem yaylı dörtlüsünü tebrik ettiğini ve kendilerine teşekkürlerini ilettiğini söyledi.

FARKLI YÖRESEL MÜZİKLER

'Yoğurtçunun Oyun Havaları' albümü, Erberk Eryılmaz'ın, Silifke başta olmak üzere Trakya, Ege ve Antakya yörelerinin halk müziğinden ilham alarak hazırladığı, tahta kaşık, davul ve darbuka gibi Türk çalgılarını kullandığı ezgilerden oluşuyor. Besteci Erberk Eryılmaz, Carpe Diem yaylı dörtlüsüyle geçen yıl Amerika'da çıkarttığı ve 6 eserin yer aldığı albümde kendisi de piyano, tahta kaşık, davul ve darbukayla yaylı dörtlüye eşlik ediyor.