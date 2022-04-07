Aleyna’nın saplantılı hayranına 4 yıl istendi

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin yaşadığı siteye izinsiz giren Muhammed Erkam A. hakkında 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etmek', 'Kişilerin huzur ve sükununu bozmak' suçlarından 1 yıl 3 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüphelinin şarkıcıya 3 kez çiçek gönderdiği, evinin adresini bu nedenle bildiği, olaydan önce de siteye giderek gözlem yaptığı, krokisini çıkardığı anlatıldı.

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Olay gecesi jiletli tel örgülerden geçerek evin bulunduğu siteye girdiği anlatılan iddianamede, toplanan güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin suçlamaya konu eylemi gerçekleştirdiğinin belirlendiği belirtildi. Soruşturma, uzlaştırma kapsamında olan 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan yürütüldüğü için, yasal olarak Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmişti. Uzlaştırmacının görüşmeleri sonucunda, Aleyna Tilki ile şüpheli Muhammed Erkam A. arasında anlaşma sağlanamadığı da iddianamede belirtildi.

ŞİKAYET ÜZERİNE GÖZALTI

ŞÜPHELİ Muhammed Erkam A, 29 Aralık 2021 tarihinde gece geç saatlerde Tilki'nin evinin bulunduğu siteye, tellerden geçerek girmişti. Şarkıcının evinin kapısına kadar gelen Muhammed Erkam A, Tilki'nin şikayeti üzerine gözaltına alınmıştı. A. hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, 'Nitelikli konut dokunulmazlığı ihlali', 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçlarından 1 yıl 3 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.