Naz, Özmandıracı’yı boşanmadan sildi!

GÜZEL oyuncu Naz Elmas ile iş insanı Erol Özmandıracı'nın boşanma kararı almasının ardından, ikili arasındaki iplerin kopma nedeni, Elmas'ın çocuk sahibi olma istediğine karşı eşinin buna olumsuz yanıt vermesi olarak açıklandı. 2019 sonlarında hayatını birleştiren çiftin güzel bir ilişkileri olmasına rağmen, 38 yaşındaki Naz'ın, kendisinden 17 yaş büyük olan Özmandıracı'dan ısrarla çocuk yapmayı istemesinin ilişkiyi zedelediği ortaya çıktı.

Önceki ilişkilerinden iki çocuğu olan Özmandıracı'nın kesinlikle başka bir çocuğu olmasını istemeyişi üzerine çocuk ısrarından vazgeçmeyen Naz Elmas, evliliklerini bitirme kararı aldı. Birbirlerini sosyal medyada takipten çıkaran çiftten Naz Elmas, Özmandıracı ile birlikte çekildiği ve sosyal medyasından paylaştığı tüm fotoğrafları da sildi.