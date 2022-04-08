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Haberler Sarmaşık İstinyePark İzmir’de dopdolu tatil programı

İstinyePark İzmir’de dopdolu tatil programı

8.4.2022

İstinyePark İzmir’de dopdolu tatil programı
İSTİNYEPARK İzmir, yoğun bir eğitim programını geride bırakmaya hazırlanan çocukların, gençlerin ve ailelerinin ikinci dönem ara tatildeki adresi olacak. Bu yılın ikinci ara tatilinde yine çocuklar ve gençler için hem eğlenceli hem de kendilerini geliştirecekleri bir etkinlik programı hazırlayan İstinyePark İzmir, yazılı ve sözlü sınavlarda yorulan öğrencilere ve velilere dinlenme fırsatı verecek. 9-17 Nisan tarihlerini kapsayacak ara tatilde, İstinyePark İzmir'de gençleri ve ailelerini bekleyen etkinlikler kapsamında; Çocuk Tiyatrosu, Spin Slot Car, Robotik Kodlama Atölyesi, 3D Kalem Atölyesi ve Arkas Sanat Merkezi Atölyeleri gibi ücretsiz aktiviteler yer alacak. Çocuklar ve gençler eğlenerek, öğrenecek, ara tatilin tadını doyasıya çıkaracak.
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