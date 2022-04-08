Nizam ve Mira açığa çıkmamak için savaşıyor

Başrollerinde Hasan Denizyaran, Damla Colbay ve Cihan Ünal gibi ünlülerin yer aldığı, her cuma saat 20.00'de tüm Türkiye'yi ATV ekranlarına kilitleyen Yalnız Kurt dizisinde Altay'ın sıradaki hedefi Nazar... Ülkeden çıkmadan ona ulaşması gerekiyor ama acaba bunu başarabilecek mi? Yalnız Kurt'un bu akşamki bölümüne, Sare ile Doğan'ın yüzleşmesi damga vuracak.

MİRA VE NİZAM ZOR DURUMDA

Operasyonları başarısız olan Nizam ve Mira, Vedat ve Karlov'un öldüğünü öğrenerek korkuya kapılır. Açığa çıkmaları an meselesidir. Bunu engellemek için her şeyi yapacaklardır. Doğan ise sonuçtan memnundur. Ulvi ile Akın için çember daralır. Hem devlet peşlerinde hem de onları ortadan kaldırmak isteyen Mira ve Nizam. Nazar'ın ise güvenli bir şekilde ülkeden çıkarılmasına karar verilir ama o yine de kendi planını uygulamaya koyar. Bu plan Mira ve Nizam'ı zor durumda bırakır. Mira bunun üzerine Doğan'dan yardım ister.

SORULAR CEVAP ARIYOR

Bu arada Ulvi polisin eline geçer ve bu durum Nizam için büyük bir tehdittir. Nizam bu kıskaçtan kurtulabilmek için ona yardım edebilecek tek kişi olan Viking'e başvurur. Sare ile yüzleşen Doğan, anlaşmaları gereği eskisi gibi oyuna devam edecektir. Bu anlaşmanın bozulmaması için ise Ela'yı koz olarak yanında tutar. Altay'ın sıradaki hedefi ise Nazar'dır. Ülkeden çıkmadan ona ulaşması gerekir ama bu o kadar kolay değildir. Nazar'ı ortadan kaldırmak için yardıma ihtiyacı vardır. Bunun için o da Doğan'ın kapısını çalar. Nizam ve Mira açığa çıkmamak için ne yapacaklar? Nazar'ın planı ne? Nizam, Viking'ten ne isteyecek? Mira ve Altay'ın kendisinden yardım istedikleri Doğan'ın tavrı ne olacak? Tüm soruların yanıtı bu gece Yalnız Kurt'ta.