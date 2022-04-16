Alkolü fazla kaçıran Nejat ortalığı karıştırdı

Fazla alkol tükettiği için sağlık sorunları yaşayan ve parmakları kesilen oyuncu Nejat İşler yine dozunu bilemedi. Asmalımescit'te bir mekanda arkadaşlarıyla görüntülenen İşler, doktorlarının tüm uyarılarına rağmen canını hiçe sayarak alkolü fazla kaçırdı.

AYAKTA DURAMIYORDU

Mekan çıkışı ayakta duramayan ünlü oyuncu, zor anlar yaşadı. Sarhoş olan ve etrafındaki insanlara küfreden İşler, dengesini kaybedince yere düşerek başını çarptı. Görevlilerin yardımıyla güçlükle taksiye binen Nejat İşler, basın mensuplarına orta parmak hareketi yaptı. Taksiyle Şişhane'de konakladığı otele giden Nejat İşler, yine görevlilerin yardımıyla araçtan indi. Gözünün önünü bile görmekte zorlanan oyuncu, bu sefer de otele girerken yere kapaklandı.