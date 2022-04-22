Ozon tedavisi ile güçlenin

Son dönemde hem yurt dışında hem de Türkiye'de tıbbi tedaviye destek olarak ozon tedavisinin yaygın olarak kullanılmaya başlandığını belirten Uzm. Dr. Eren Yıldırım, "Ozon terapi; uygun doz, endikasyon ve doğru malzeme kullanımı ile bilinen ciddi bir yan etkisi olmayan destekleyici tedavi yöntemidir. Ozonlanmış kan, enjeksiyon bölgesinde lokal uyarıyı başlatır ve böylece vücudun savunma sistemi harekete geçer" dedi. Ozon tedavisinin kişiyi yormadan 15-20 dakikada uygulandığını belirten Uzm. Dr. Eren Yıldırım, "En yaygın uygulama, majör ozon terapi ve minör ozon terapinin birlikte uygulanmasıdır" diye konuştu.

MAJÖR VE MİNÖR YÖNTEM

Majör ozon terapi uygulanmasında tamamen kapalı bir sistemle damar yolundan alınan 100 cc kadar kan, hastalığa uygun ozon dozuyla aynı miktarda ozonla muamele edilerek tekrar hastaya verilmektedir. Bu işlem Minör ozon terapide ise hastadan aldığımız kan mikroptan arındırılmış koşullarda ozona dirençli bir enjektörde ozonla karıştırılarak tekrar hastaya verilir. Ozonlanmış kan enjeksiyon bölgesinde lokal uyarıyı başlatır ve böylece vücudun savunma sistemi harekete geçer. Hastalıklara göre seans sayısı değişmekle birlikte genel uygulama haftada 1-2 seans olmak üzere toplamda 10-12 seans, sonrasında hastalığa göre ayda 2, ayda 1 veya 3 ayda 1 gibi uygulama şeklindedir" ifadelerini kullandı.