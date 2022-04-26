Tire Bandosu film oluyor

Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin kurulan ilk bandosu olarak bilinen 99 yaşındaki tarihi Tire Bandosu'nun sinema filmi çekilecek. Yönetmen ve senarist Ozan Sertdemir'in hazırladığı proje. Kültür Bakanlığı tarafından uygun görülerek destek aldı.

DÜNYAYA TANITILACAK

Armoni bandosunun nefes kesen öyküsü, halen skeç yazarlığını sürdüren Tireli senarist ve yönetmen Ozan Sertdemir tarafından beyaz perdeye aktarılacak. Projeyi hazırlarken araştırmacı yazar Yılmaz Göçmen'in 'Yüz Yıllık Notalar' adlı kitabından da yararlandığını anlatan Sertdemir, "Nadide bandomuzun hikayesini sinema aracılığıyla önce ülkemize sonra festivaller aracılığıyla tüm dünyaya anlatmak istiyorum. Bu projeyi hazırlama sürecinde bana yardımcı olan Tire Belediye Bandosu Şefi Zafer Görgülü'ye ve tüm bando üyelerine ayrıca bana arşivini açıp bando ile buluşturan Belediye Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü'ne teşekkür ederim" dedi.

HAYALİYDİ GERÇEK OLDU

PROJENİN çocukluk hayali olduğunu ifade eden Sertdemir, "Öğrencilik yıllarımdan itibaren Tire Belediye Bandosu'nun hikayesini anlatan bir kısa film yapmak istiyordum. Şimdi bu proje sinema filmi olma yolunda hızla ilerliyor" dedi.

NADİR UYSAL