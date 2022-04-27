33 yıllık dram film oluyor

Geçtiğimiz Eylül ayında atv'de yayınlanan Müge Anlı'nın programına katılan ve hayat hikayesiyle herkesin dikkatini çeken Vedat Alexander Şen'in hayatı film oluyor. Ablasıyla birlikte Berlin'e evlatlık verilen 4 çocuk babası Vedat Alexander Şen'in (35), hiç görmediği biyolojik ailesini bulma gayreti, İzmir'de yaşayan annesi ve Ankara Beypazarı'nda yaşayan babası ile buluşması, ardından Müslüman olarak iki çocuğunu sünnet ettirme öyküsü film oluyor.

Almanya'da yaşayan Vedat Alexander Şen 2, ablası Hülya ise 3 yaşındayken üzerlerinde bir notla İzmir'in Konak ilçesi Mersinli mahallesinde bir camiye bırakılmıştı.

Karşıyaka Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edilen iki kardeşi, Alman karı koca 14 Aralık 1988 tarihinde evlatlık edindi. İki kardeş Almanya'da yepyeni bir hayata başladı.

ÇOCUKLARINI SÜNNET ETTİRDİ

Vedat Alexander Şen, atv ekranlarının en çok sevilen programlarından Müge Anlı'ya katılmış ve programda dakikalar içinde ailesini bulmuştu. 19 kardeşi daha olduğunu öğrenen, anne ve babasını bulan, kardeşlerini gören Şen, küçükken bırakıldığı camide Müslümanlığa adım atmıştı.

Türkiye'de bulduğu ailesinden ve kardeşlerinden kopmayan Vedat Alexander Şen, iki oğlunu Ankara Beypazarı'na götürüp baba evinde çocuklarına sünnet düğünü yaptı. Kendisinin 1.5 yaşında sünnet olduğunu öğrenen Vedat Alexander Şen, iki oğlunu da Müslüman yaptığını ve dini vecibe gereği sünnet ettirdiğini söyledi.

ALMAN YAPIMCILARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

BEBEKKEN camiye bırakılan Vedat Alexander Şen'in, 33 yıl sonra ailesine kavuşma öyküsü senaristler tarafından film haline getiriliyor. Filmin önümüzdeki yaz sezonuna yetiştirilmesinin planlandığı ve dünyayla aynı anda Türkiye'de de vizyona gireceği açıklandı. Her şeyin Almanya'da büyüyen Vedat'ın programa katılması ile başladığını belirten Müge Anlı da, "İki kardeşi ailesi ile buluşturmamız ve bu hayatın film olarak çekilecek olması bizleri de mutlu etti" dedi.

FATİH ŞENDİL