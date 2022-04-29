Hesaplaşma vakti geldi

CUMA akşamlarına damgasını vuran Yalnız Kurt, bu akşam da soluksuz izlenecek bir bölümle ekranda. Nizam, Şanver'in oğlunu kurtarıp planlarını altüst eden Viking'i ele geçirerek Işid'e teslim eder. Işid önemli bir Türk istihbaratçısını kameralar önünde infaz edip Fırat Kalkanı operasyonunun intikamını almayı ve propaganda yapmayı hedefler. Henüz yurda dönmemiş olan Sare'yi ise bölgeden kurtarabilecek tek bir kişi vardır. Operasyon sırasında yaralanan Sare, Viking olmadan yurda dönmeyi kabul etmez. İç karışıklıkları alevlendirmek için provokasyonlarına devam eden Bevar çocuklar üzerinden ortalığı karıştırmak ister. Kuzey Irak operasyonunun gayri resmi olması sebebiyle gidenleri yurda geri getirebilmek için Ahmet doğrudan müdahalede bulunamaz fakat Altay gönüllü olarak sınırı geçmeye hazırdır. Yalnız Kurt bu akşam 20.20'de atv'de.

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