Ünlüler deniz sezonunu açtı

İş ve sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim yaz mevsiminin büyük bir bölümünü Batı ve Güney'deki yazlık bölgelerde geçiriyor. Yazlık evlerinin yanı sıra lüks tekneleriyle koyları gezen ünlü isimlerin de sayısı bir hayli fazla. Özellikle her yıl mavi tura çıkan ya da her hafta sonu İstanbul'dan tatil cennetlerine akın eden ünlüler bu sene de sezonu yavaş yavaş açtı.

FEDON DENİZE DÜŞTÜ

Havaların ısınmasıyla ünlüler Bodrum ve Çeşme'de deniz sezonunu açmaya başladı. Her yıl bahar gelmeden denize giren şarkıcı Fedon, bu yıl biraz gecikmeli denize girdi. Torba'da bir iskeleden denize atlayan Fedon, "Bu sene ufak tefek rahatsızlıklardan dolayı denize düşmem geç oldu. Bugün denize düşüyorum. Hepinize hayırlı yazlar diliyorum. Hadi bakalım" dedikten sonra denize balıklama atladı ve "Allah'ım şükürler olsun. Fedon denize düştü, al sana Fedon" ifadelerini kullandı.

AÇELYA ELMAS TATİLDE

Sunucu ve dizi oyuncusu Aslı Mavitan da Bodrum'a geldi. Yılın büyük bölümünü Bodrum'da geçiren bir diğer dizi oyuncusu Açelya Elmas da deniz sezonunu açanlardan. Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer, havaların ısınmasıyla birlikte deniz sezonunu açtı. Demirer, o anları sosyal medyadan da paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte deniz sezonunu açtı. Demirer, denize girdiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Yaz aylarında balık tutmayı da seven Ata Demirer, tatil fotoğraflarını ve videosunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı.

LÜTFEN GELMEYİN

MERVE Boluğur da sezonu açan isimlerden. Bir paylaşım yapmayı da ihmal etmeyen Boluğur, "Alaçatı bomboş, lütfen gelmeyin" dedi. Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur yaz özlemine Alaçatı'da son verdi. Bayram öncesi Alaçatı'ya giden oyuncu tatilcilere seslenerek "Bomboş lütfen gelmeyin" dedi. Her fırsatta yazı özlediğini söyleyen oyuncu soluğu Alaçatı'da aldı. "Yazı getirdim dağılın" diyen oyuncu "Alaçatı bomboş sahibi gibiyim, lütfen gelmeyin" diye konuştu.

ADEM ÜLKER